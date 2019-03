Print This Post

Usava un magnete per rubare energia elettrica.

I carabinieri della stazione di Raffadali in merito ad un controllo in un circo fermatosi in città hanno constatato che il gestore , un uomo cremonese di 56 anni, aveva posizionato sul contatore un magnete così da decurtare del 94,4% l’energia elettrica che avrebbe illuminato il suo spettacolo.

L’uomo è stato arrestato per poi essere sottoposto agli arresti domiciliari.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato