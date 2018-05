Raffadali, brucia sterpaglie ma ha un malore: 71enne inghiottito dalle fiamme

Print This Post

Una triste storia è avvenuta nella giornata di ieri a Raffadali, in provincia di Agrigento. A quanto pare, sembra che S.I., di 71 anni, sia

deceduto in seguito ad un malore che l’ha colto di sorpresa proprio mentre aveva appena appiccato il fuoco per bruciare delle sterpaglie all’interno della sua campagna.

L’episodio è avvenuto in contrada Zafarana, dove, non appena saputa la notizia, si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco per

domare le fiamme, i sanitari del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatarne la morte e gli uomini dell’arma dei carabinieri che hanno avviato le indagini per capire le dinamiche della sfortunata vicenda.

Di Pietro Geremia