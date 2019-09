Raffadali, incidente sul lavoro: 19enne perde 3 falangi

Print This Post

Un ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto nella giornata di ieri in Sicilia.

Un apprendista meccanico di 19 anni e di origini ivoriane era

alle prese con la catena di una moto quando, per motivi ancora da comprendere,

questa gli avrebbe tranciato di netto tre falangette della mano destra.

Immediatamente dopo il sinistro lavorativo il giovane è stato immediatamente

trasportato dal 118 in elicottero presso l’ospedale Civico di Palermo dove i

medici del nosocomio non sarebbero riusciti a riattaccare due delle tre

falangi tranciate, perché troppo malridotte, mentre invece la terza pare

che non sia stata ritrovata.

Fortunatamente il ragazzo pare che si stia riprendendo e dopo un

periodo variabile di degenza potrà ritornare alle proprie attività lavorative.

Di Pietro Geremia