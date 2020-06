Raffadali, Litiga con vicino di casa e si avventa contro carabinieri: arrestato 24enne

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri un 24enne originario di Raffadali è stato arrestato per minaccia grave e resistenza a pubblico ufficiale.

A quanto pare il giovane, stando all’accusa, in seguito ad un litigio avvenuto con il proprio vicino di casa si sarebbe scagliato contro i militari giunti in loco per sedare gli animi spintonandoli e insultandoli.

Una volta calmata la situazione il 24enne è stato dunque bloccato in flagranza di reato per poi, in seguito alla convalida di arresto, essere posto in libertà con la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.