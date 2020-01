Raffadali, maxi rissa a colpi di coltelli e mattoni: 4 gli arrestati

Print This Post

Scenari di guerriglia urbana quelli avvenuti nella giornata di ieri a Raffadali.

Nel paese sito in provincia di Agrigento pare infatti che 4 persone, per cause ancora sconosciute, abbiano cominciato a darsele di santa ragione.

Calci, pugni, coltelli lunghi 36cm e mattoni sono stati utilizzati nel feroce scontro cittadino al seguito del quale sono intervenuti, chiamati da alcuni residenti preoccupati, gli uomini dell’arma dei carabinieri che in men che non si dica sono riusciti a sedare la maxi rissa e ad arrestare i protagonisti della storia prima che qualcuno potesse farsi male.

Di Pietro Geremia