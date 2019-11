Raffadali, paura in centro: incendio lambisce casa di un 47enne

Connect on Linked in

Momenti di puro panico sono stati vissuti nella serata di ieri a Raffadali, paese in provincia di Agrigento. All’interno di un’abitazione di proprietà di un 47enne originario del posto e sita in via Verdi pare infatti che sia scoppiato un incendio che avrebbe messo in pericolo l’intero stabile.

Una volta accorti delle fiamme i presenti avrebbero avvertito i vigili del fuoco i quali, in poco tempo, si sono precipitati sul posto portando fuori lo sfortunato proprietario, rimasto illeso, e procedendo allo spegnimento del rogo.

Sul luogo anche gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla locale stazione che avrebbero effettuato gli accertamenti di rito.

Di Pietro Geremia