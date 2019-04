Print This Post

Un 38enne di Raffadali, A.M. già conosciuto alle cronache giudiziarie poichè con le sue dichiarazioni contribuì a far arrestare 32 persone nell’operazione “Kerkent” , è stato arrestato per aver violato la misura cautelare a cui era stato sottoposto.

Il 38enne, ristretto appunto agli arresti domiciliari, riceveva delle visite in casa nonostante i divieti imposti.

L’uomo è stato arrestato dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento .

Di Salvatore Gioacchino Cacciato