Raffadali, sfiorata tragedia per un’esplosione di una bombola del gas: attimi di paura

Poteva avere gravi ripercussioni lo scoppio di una bombola del gas a Raffadali ma per fortuna tutto si è risolto con qualche vetro di finestra rotto e muri anneriti.

Un uomo di 56 anni, dopo aver notato qualcosa di anomalo nella sua stufa, ha ben pensato di estrarre la bombola che alimentava appunto la stessa all’interno della sua casa situata in via Nazionale per scaraventarla fuori casa dove è esplosa subito dopo.

Evitata dunque una probabile strage perchè se fosse scoppiata all’interno dell’abitazione per l’uomo e per chi vi era all’interno non ci sarebbe stato scampo.

Sul posto poco dopo sono giunte le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato