Raffadali, “Torna a casa tua”: Migrante 16enne viene insultato e picchiato

Un gravissimo episodio di razzismo e intolleranza è avvenuto nei giorni di scorsi nel comune di Raffadali, in provincia di Agrigento.

Nonostante le varie campagne di integrazione portate avanti, con quale eccezione, dalle istituzioni, sembra che la tolleranza e la comprensione non abbiano ben attecchito in alcuni abitanti del paese del pistacchio.

Un migrante sedicenne residente in Italia da circa un anno e ospite di una comunità di seconda accoglienza per minorenni non accompagnati pare che sia stato aggredito a suon di calci e pugni da alcuni abitanti del posto. Secondo le prime indiscrezioni, sembra che il giovane stesse tranquillamente in giro per le vie del paese quando, un gruppo non ben specificato di balordi, ha dapprima indirizzato nei suoi confronti frasi inequivocabili come “Ritornatene nel tuo paese”, per poi passare ai fatti e iniziare a picchiarlo selvaggiamente.

In seguito al brutale pestaggio, il ragazzo è finito al pronto dell’ospedale S.Giovanni di Dio di Agrigento dove è stato ricoverato per le cure del caso.

Sullo spiacevole, quanto assurdo, episodio indagano le forze dell’ordine.

Di Pietro Geremia