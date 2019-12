Raffadali,prodotti scaduti e topi morti: scoperto caseificio dell’orrore (Video)

Connect on Linked in

Un vero e proprio caseificio dell’orrore è stato scoperto da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri di Raffadali.

I militari, coadiuvati dai colleghi dell’ispettorato del lavoro, avrebbero infatti scoperto all’interno di un piccolo casolare sito in contrada Butermini una scena quasi da film dell’orrore in cui topi morti giacevano di fianco a caciotte, ricotte e formaggi di vario tipo mentre altri roditori vivi scorrazzavano come se niente fosse per tutta la struttura tra ovini macellati ed altri prodotti privi di tracciabilità.

Proseguendo il blitz, le forze dell’ordine avrebbero inoltre scoperto l’esistenza di un lavoratore di origine rumene il quale non solo prestava la propria opera in nero e con uno stipendio inferiore a 2 euro l’ora ma che dormiva direttamente all’interno del casolare in una situazione da terzo mondo: senza riscaldamento, senza luce e senza acqua corrente.

Una volta conclusi gli accertamenti, per il proprietario della struttura, un 59enne originario del posto e già ben noto alle forze dell’ordine, sarebbe scattato l’arresto per i reati di frode in commercio, caporalato e contraffazione di prodotti alimentari.

Di Pietro Geremia