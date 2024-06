Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha annunciato durante una seduta straordinaria del Consiglio comunale incentrata su prevenzione e contrasto alla criminalità, l’assegnazione di risorse per l’acquisto di ulteriori duecento telecamere di sicurezza e l’assunzione di cento vigili urbani a tempo indeterminato.

Saranno inoltre reclutati altri quaranta vigili attraverso il decreto sicurezza, che si aggiungeranno ai quarantasei già assunti tre anni fa. Nonostante ciò, Trantino ha sottolineato che tali misure rappresentano solo un inizio rispetto alle necessità dell’Amministrazione, che richiederebbe tra i 500 e i 600 vigili urbani per affrontare efficacemente le sfide della città.

In merito alle telecamere per la sicurezza, il sindaco ha riferito che ne sono state installate 220 in tutta Catania, affrontando problemi legati a batterie inadeguate e alimentazione di corrente, con un tasso di malfunzionamento tra il 10 e il 20%.

Ad esempio, nel teatro Massimo Bellini operano quattro telecamere su sei, mentre nella Villa Bellini dodici su quattordici sono funzionanti.

Dopo un episodio di violenza nella Villa Bellini, l’Amministrazione ha incrementato la sorveglianza con una pattuglia fissa e due vigili su auto elettrica, con l’intento di passare a bici elettriche per una migliore copertura del territorio.

Trantino ha anche evidenziato l’impegno nel correggere errori passati e migliorare la sicurezza, compresa la presenza di 15 unità dell’esercito in via Etnea e un aumento dei controlli interforze in varie zone della città, garantendo così una maggiore sicurezza anche al di fuori delle aree di movida.