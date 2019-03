Ragazza straniera violentata a Catania, Musumeci e Fiumanò (Ugl): “Vicinanza alla ragazza e plauso ai Carabinieri”

Print This Post

Siamo affettuosamente vicini alla ragazza straniera che si trovava a Catania per lavoro e che, nei giorni scorsi, è stata violentata e filmata da tre individui che sono stati assicurati alla giustizia.

Un plauso ai Carabinieri per la brillante operazione ed abbiamo fiducia nella magistratura perché possa restituire giustizia a questo atto di gravità inaudita. Catania non merita una simile vergogna, che lede pesantemente l’immagine di una città, che non è certamente violenta e poco sicura.

È chiaro che è necessario un ulteriore potenziamento delle attività di controllo del territorio e, per questo, auspichiamo che le istituzioni si muovano in tal senso allo scopo di arginare la presenza, nelle strade e nelle piazze, della città di soggetti del genere.”

Lo dichiarano Giovanni Musumeci e Giusy Fiumanò, rispettivamente segretario generale territoriale e responsabilità dipartimento pari opportunità della Ugl di Catania.