Continuano ad

emergere ulteriori positività ai tamponi di coronavirus.

Nelle scorse ore un

ragazzo di originario di Calamonaci, piccolo paese in provincia di

Agrigento, ma che vive in Toscana sarebbe risultato positivo al Covid-19.

Il giovane si trovava nel suo pese di origine fino a

poco tempo fa motivo per il quale, previo avvertimento al sindaco Pino Spinelli,

27 abitanti del posto si sono messi in auto quarantena in via precauzionale.