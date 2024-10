I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno arrestato due giovani tunisini con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, conclusa al termine di un’indagine estiva, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare che ha disposto gli arresti domiciliari per un 19enne di origini tunisine, già pregiudicato per reati legati allo spaccio, e l’obbligo di firma quotidiano per un altro giovane coetaneo, sempre di origini tunisine, presso la Stazione dei Carabinieri di Marina di Ragusa.

L’attività di spaccio di hashish e marijuana si è sviluppata dall’inizio della scorsa primavera nella zona di Marina di Ragusa, dove i due tunisini erano coinvolti in una redditizia operazione di distribuzione di stupefacenti.

I due giovani utilizzavano la loro autovettura per raggiungere i clienti in diversi punti della località costiera iblea, consegnando la droga direttamente a domicilio o incontrando gli acquirenti in parcheggi e altre aree appartate della frazione.

Grazie ai controlli sui clienti sorpresi a consumare stupefacenti e alle incessanti attività di pedinamento e osservazione, i Carabinieri sono riusciti a individuare e smantellare il canale di spaccio, identificando i due tunisini come principali responsabili dell’attività illecita.

I Carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare nelle prime ore del mattino, raggiungendo i due giovani presso le loro abitazioni.

Dopo le operazioni di fotosegnalamento e la notifica del provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria iblea, il primo giovane è stato accompagnato agli arresti domiciliari, dove rimarrà in attesa del processo per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’altro giovane, invece, dovrà presentarsi ogni giorno presso il Comando dell’Arma di Marina di Ragusa.

L’operazione conferma l’impegno costante dei Carabinieri nel contrastare il traffico di droga nel territorio ibleo e garantire la sicurezza dei cittadini.