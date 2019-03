Ragusa, bullismo e furti e estorsione: arrestato 17enne marocchino

Print This Post

Gli uomini della polizia di stato di Ragusa hanno arrestato un 17enne marocchino per i reati di estorsione, rapina, furto e violenza privata.

Secondo quanto emerso e ricostruito dalla squadra mobile iblea, pare che il minorenne extracomunitario abbia avuto dei comportamenti da bullo con ragazzini di età compresa tra gli 11 e i 16 anni.

Il giovane avrebbe costretto i suoi coetanei dapprima a consegnargli il cellulare per fare delle chiamate per poi spingersi a richieste di estorsione costrigendo una delle sue vittime a rubare ben 1.500 euro alla propria famiglia facendoseli consegnare dietro minacce.

Una volta terminate le indagini, il ragazzino marocchino è stato trasferito in un centro di prima accoglienza in regime di custodia cautelare dietro un provvedimento della Procura per i minorenni di Catania successivamente convalidato dal Gip.

Di Pietro Geremia