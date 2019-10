Ragusa, cade a bordo del proprio scooter per una buca: deceduto 15enne

Print This Post

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri a Ragusa.

Mentre si trovava sulla strada statale 514, precisamente nel tratto di fronte ad un centro commerciale, un ragazzo di soli 15 anni originario di Vittoria avrebbe centrato in pieno una buca sull’asfalto volando letteralmente dalla sella e finendo nella strada sottostante.

Nonostante l’immediato intervento degli operatori del 118, chiamati dal padre che avrebbe assistito alla drammatica scena, per il ragazzo non ci sarebbe stato niente da fare nonostante il suo trasferimento presso il pronto soccorso dell’ospedale di Catania.