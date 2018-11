Ragusa, anteprima del concorso di bellezza “Miss e Mister Europa 2019”

Connect on Linked in

Dopo il Gran Gala di Miss e Mister Europa ad Ischia, la carovana del concorso si appresta ad organizzare l’anteprima nazionale del 2019 a Ragusa .

La manifestazione infatti prevede l’anteprima nazionale 2019, nella serata di venerdì 30 novembre, con l’assegnazione dei primi titoli nazionali ( validi già come qualificazione per la prossima edizione ).

Sarà una grande festa per festeggiare tutti insieme ; la nuova testimonial 2019 Sharon Lorefice di Modica (presterà la sua immagine sulle locandine e cartoline per la prossima edizione ) , Noemi Leggio Miss Europa in the World di Ragusa e Giuseppe Asaro Mister Europa Portamento di Canicattì.

Il Concorso che ha già ottenuto nelle varie edizioni l’affermazione di alcuni partecipanti come Mila Suarez testimonial nel 2012, ora nelle passerelle dei vari eventi mondani, Mitu Viorel ora affermato attore, Jurgita Aglinskaite ora Top Model, Luca Angoi, Ram Parkas, e Vadim Balica protagonisti dei fotoromanzi Grand Hotel e notizia dell’ultima ora, Daniel Piccirillo dopo Tu si Que Vales è ora entrato a Amici 18.

Miss e Mister Europa si prefigge lo scopo di dare visibilità ai partecipanti dandone consigli e dove si presentasse la richiesta, accompagnarli nel futuro percorso lavorativo.

Sabato 1 Dicembre alle ore 21.30 regina indiscussa sarà la moda un defilè particolare , “C’era una volta ….. 50 anni di moda, musica e spettacolo”.

Abiti d’epoca (1940 al 1980) e belle melodie gli ingredienti principali in un viaggio incredibile nella moda degli anni passati facendo rivivere belle emozioni.