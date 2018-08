Ragusa, coraggiosa coppia di anziani fa arrestare uno spacciatore

Non si è mai troppo giovani o troppo anziani per aiutare le forze dell’ordine. Lo sa bene una coppia di pensionati della provincia Ragusana che hanno coraggiosamente aiutato i carabinieri a far arrestare uno spacciatore di droga il quale sembrava avesse ormai preso la residenza in piazza Daniele Manin, nel centro storico di Vittoria. Durante le concitate operazioni di arresto dovute ad un controllo capillare del territorio da parte delle forze dell’ordine, gli eroici anziani sono pure stati feriti superficialmente ma hanno comunque ricevuto i complimenti sia da parte dei commissari prefettizi nominati dal ministero dell’Interno dopo lo scioglimento per mafia del Comune, i quali hanno promesso una presenza più massiccia delle forze dell’ordine in quella piazza, sia da parte del ministro dell’Interno Matteo Salvini per il loro impegno civico.

Di Pietro Geremia