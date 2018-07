Ragusa, fa arrestare pusher attraverso l’app Youpol

Print This Post

Un’app che permette alle forze dell’ordine di poter essere “aiutate” dal cittadino. Youpol è l’innovativa applicazione per smartphone ideata per segnalare spaccio di droga, episodi di bullismo ed altri fatti reato, il cui utilizzo ha permesso proprio a Vittoria, città in provincia di Ragusa la cattura di uno spacciatore di droga.

Un cittadino infatti, in modo anonimo, ha inviato una foto dello spacciatore e del luogo dove nascondeva la droga in piazza permettendo così agli operatori di polizia di poter individuare facilmente e in flagrante un algerino di 41 anni intento a vendere dell’hashish ad un ragazzo.

In seguito alle procedure di identificazione, lo spacciatore su disposizione della procura della repubblica di Ragusa. è stato portato in carcere.

Di Pietro Geremia