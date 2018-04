Ragusa, coperta elettrica prende fuoco: feriti due coniugi dopo esplosione casalinga

Connect on Linked in

Momenti di paura sono trascorsi nella città di Ragusa dove i vigili del fuoco hanno dovuto operare in ben due interventi. Il primo, riguarda la via Mentana dove, per via di quello che a pare si è trattato di un corto circuito, una coperta elettrica ha iniziato a prendere fuoco allarmando i due anziani proprietari di casa messi subito in sicurezza dai pompieri e successivamente accompagnati in ospedale dal personale del 118.

Il secondo intervento ha visto invece come protagonista un edificio sito in via Archimede ang. Via dei Mirti , in cui si è segnalato alla sala operativa del Comando un forte boato provenire dall’appartamento di due coniugi.

I vigili del fuoco hanno immediatamente provveduto ad estrarre i due malcapitati per consegnarli alle cure del personale 118 oltre a mettere in sicurezza l’area interessata. L’immobile infine, è stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia