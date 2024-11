Proseguono gli incontri tra l’Arma dei Carabinieri e la cittadinanza per sensibilizzare la popolazione sui fenomeni di criminalità diffusa, con un’attenzione particolare alle truffe ai danni degli anziani, una piaga che colpisce soprattutto chi vive in parziale o totale solitudine.

Due Incontri Informativi con il Comandante Valenzisi

Lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla, guidati dal Maresciallo Capo Marco Valenzisi, hanno organizzato due appuntamenti dedicati a questo tema:

Venerdì 15 novembre , presso la Sala Parrocchiale Sant’Antonino a San Giorgio;

, presso la Sala Parrocchiale Sant’Antonino a San Giorgio; Sabato 16 novembre, nel Salone Parrocchiale della Chiesa S. Maria di Lourdes nella frazione di San Giacomo.

Durante gli incontri, il Comandante Valenzisi ha illustrato le principali modalità con cui i truffatori agiscono, fornendo esempi concreti delle trappole più comuni e rispondendo alle numerose domande dei partecipanti. I cittadini presenti hanno potuto ricevere consigli pratici per riconoscere ed evitare i tentativi di truffa.

Consigli dei Carabinieri per Prevenire le Truffe

Uno dei messaggi principali è stato chiaro: nessun pubblico ufficiale o amministratore chiederà mai denaro o oggetti di valore, né di persona né telefonicamente. I Carabinieri hanno raccomandato di seguire queste semplici regole per prevenire le truffe:

Non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti .

. Non fornire informazioni personali al telefono .

. Contattare un familiare o il numero di emergenza 112 in caso di dubbi o richieste sospette.

Lotta al Crimine e Sensibilizzazione Sociale

L’Arma dei Carabinieri ribadisce il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni criminosi, con un’azione non solo repressiva ma anche educativa. Iniziative come queste sono fondamentali per rafforzare il legame tra istituzioni e cittadinanza e per proteggere le persone più vulnerabili dai rischi della criminalità.