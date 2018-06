Ragusa, ignoti tentano di bruciare lido di Scicli: il custode salva lo stabilimento

Un vero e proprio atto vandalico è stato sventato in un lido di Scicli, in provincia di Ragusa. A quanto pare infatti, nel pieno della notte ignoti hanno tentato di dare fuoco allo stabilimento balneare Aziz in contrada Pezza Filippa. I criminali nel dettaglio, hanno dapprima disattivato il sistema di video sorveglianza per poi cospargere alcuni pezzi di stoffa di liquido infiammabile e infine dargli fuoco. I vandali però non hanno tenuto conto del fatto che all’interno del locale dormiva un custode che, sentiti i rumori, ha dato subito l’allarme e utilizzando gli estintori del locale è riuscito ad evitare che le fiamme si propagassero, riuscendo perfino a mettere in fuga gli incendiari. Sul posto sono intervenuti sia i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i carabinieri di Donnalucata che hanno avviato le indagini.

Di Pietro Geremia