Ragusa, indagati in 40 per furto di auto : indagato anche un agrigentino

In seguito ad una solerte indagine portata avanti dagli uomini della polizia di Stato di Ragusa, sono state indagate 40 persone per i reati di riciclaggio, furto e ricettazione di veicoli commerciali dall’Italia per Malta e Libia.

Nel dettaglio, pare che i sospettati, appartenenti a 3

diverse associazioni per delinquere transnazionali, stessero per trasferire illecitamente

nell’Isola dei Cavalieri oltre 30 auto di lusso per un valore complessivo

stimato in diversi milioni di euro.

All’operazione di polizia hanno partecipato oltre 150 agenti i quali sono

riusciti a perquisire ben 50 obiettivi riuscendo a rinvenire, oltre ai costosi

mezzi, un fucile, targhe rubate, veicoli e pezzi di ricambio di provenienza

furtiva, documenti contraffatti e rubati.

Di Pietro Geremia