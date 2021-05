Da lunedì scorso la Questura di Ragusa ha attivato un nuovo sistema di contingentamento dell’utenza quale ulteriore misura precauzionale di contenimento del rischio epidemiologico, che si aggiunge alla prenotazione online dei servizi richiesti dal cittadino.



Per gestire l’ingresso del numero elevato di persone che giornalmente si presentavano presso gli Uffici di Polizia ed eliminare il problema delle code e delle affollate sale d’attesa, è stato installato un “totem eliminacode” destinato all’utenza dell’Ufficio denunce, passaporti, licenze e armi.



Il “totem” eliminacode rilascerà all’utente il numero corrispondente all’Ufficio d’interesse, consentendogli anche di poter monitorare i tempi di attesa ed evitare assembramenti all’esterno.



Ad eccezione dell’Ufficio Denunce che é attivo 7 giorni su 7, per i rimanenti uffici la ricezione del pubblico rimane programmata nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Anche presso i Commissariati di Modica, Vittoria e Comiso sono stati installati “totem” eliminacode, che a breve saranno messi in funzione.