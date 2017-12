Ragusa, padre e figlio beccati mentre tentavano il furto di Natale

Print This Post

Decisamente delle brutte feste natalizie sono quelle che stanno passando due ladri professionisti agrigentini.

La coppia infatti, Gaetano Maggio di 61 anni, e Alfonso Maggio di 28 anni, rispettivamente padre e figlio, sono stati arrestati la notte di Natale dagli agenti della polizia di Stato.

Nel dettaglio, i due erano giunti dall’agrigentino a Ragusa, armati di ogni più sofisticata tecnologia di scasso, ma sono stati bloccati dopo avere forzato lo sportello blindato della cassa continua di un grosso supermercato: padre e figlio avevano già provato la notte della vigilia, così i titolari dell’esercizio commerciale hanno avvisato gli agenti della Squadra mobile che la notte successiva li ha aspettati e colti in flagranza.

Durante la perquisizione nella loro casa di San Giovanni Gemini inoltre, i poliziotti hanno trovato un laboratorio per falsificare chiavi per casseforti e micro-videocamere probabilmente utilizzate per finalità poco legali.

Entrambi comunque sono stati condotti in carcere con l’accusa di furto aggravato.