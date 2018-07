Ragusa, Polizia chiude ennesima Casa a Luci Rosse

Print This Post

Una vera e propria lotta alla prostituzione è stata intrapresa dagli uomini della Squadra Mobile di Ragusa. In seguito alla seconda fase dell’operazione denominata “Alto Impatto” infatti, le forze dell’ordine sono riuscite a chiudere la terza casa a luci rosse sita all’interno del paese di Vittoria.

Nel dettaglio, in seguito a numerose segnalazioni di strani via vai fatte da alcuni residenti del centro cittadino, i poliziotti, in seguito a delle minuziosi osservazioni, hanno riscontrato l’effettiva presenza di prostitute all’interno di un palazzo.

Dalle indagini, è emerso un “tariffario” più basso rispetto alla “concorrenza” per le prestazioni sessuali, compreso tra i 30 e i 100 euro, e operato da due cittadine comunitarie ed un tunisino, destinatario di un provvedimento di espulsione. Durante le perquisizioni, è stato convocato anche il proprietario dell’immobile che aveva stipulato un contratto regolare con una delle prostitute i quali tra l’altro sono stati diffidati dal continuare ad esercitare l’attività di meretricio.

Di Pietro Geremia