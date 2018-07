Ragusa, Polizia chiude la 6° casa a luci rosse in una settimana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sembra implacabile l’azione della Polizia di Stato in questi giorni a Ragusa. Le forze dell’ordine infatti, nell’ambito dell’operazione denominata “Alto Impatto”, sono riusciti a chiudere la sesta casa a “luci rosse” in meno di una settimana.

L’operazione ha avuto inizio da una delle tante segnalazioni sporte dai cittadini i quali avevano segnalato strani via vai provenire da un appartamento sito in Via Picardi, dove gli agenti sono riusciti a beccare

due donne cubane in possesso di un regolare permesso di soggiorno ed un cliente italiano che stava per pagare la prestazione sessuale appena consumata. In seguito agli accertamenti, sia le donne che il proprietario dell’immobile sono stati diffidati dal continuare ad esercitare l’attività.

Di Pietro Geremia