Contagi in aumento in provincia di Ragusa, un atleta della squadra di calcio, Marina di Rgausa, militante nel campionato di serie D, è risultato positivo ai test del Covid -19 , si tratta di un calciatore 17enne che, in seguito ad un allenamento avvenuto lo scorso lunedì, ha scoperto di essere stato contagiato .

Tutti i calciatori che hanno avuto contatti con il giovane sono stati avvisati e invitati ad effettuare i test, le attività sportive sono state sospese.

In provincia di Ragusa sono 4 le persone risultate positive nelle ultime ore. Per evitare il diffondersi di nuovi focolai, il sindaco di Monterosso Almo, in provincia di Ragusa, ha deciso la chiusura del palazzo di città. Restano operativi solo gli uffici che erogano servizi essenziali.