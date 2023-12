Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa si arricchisce di 5 nuovi elementi, provenienti da un corso di formazione presso le Scuole dell’Arma.

Accolti dal Comandante Provinciale Col. Carmine Rosciano, i giovani Carabinieri sono stati destinati a rafforzare le Stazioni Carabinieri di Santa Croce Camerina, Pozzallo, Scoglitti, Marina di Ragusa e Vittoria.

Questo potenziamento contribuirà a migliorare la capacità funzionale, informativa e operativa dell’Arma, consolidando gli organici delle Stazioni territoriali.

Queste ultime non solo rappresentano il punto di riferimento cruciale per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, ma sono anche fondamentali per garantire prossimità e sostegno alla popolazione locale.