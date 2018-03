Ragusa, ruba cuccioli da appartamento: denunciato 26enne

Connect on Linked in

Le opere di fantasia prendono spunto dalla realtà, ma in questo caso è accaduto l’esatto opposto. Un pluripregiudicato ragusano di 26 anni è stato beccato dagli uomini della polizia di stato per aver rubato, proprio come nel film di animazione Disney “La carica dei 101”, dei cuccioli da un appartamento.

Nel dettaglio, sembra che il giovane dopo avere acquistato un cucciolo di razza da una famiglia, che non era non un dalmata come nel film ma di razza Spitz tedesco nano di Pomerania, ha pensato bene di prenderseli tutti e sei. Seguendo pari passo l’opera disneyana, il ladro è penetrando in casa dalla finestra mettendo i cuccioli in uno zaino e portandoli via insieme ad alcuni oggetti di valore.

In seguito alla denuncia fatta dalla padrona alla polizia di Ragusa quindi, gli agenti, con l’ausilio degli uomini del Commissariato di Vittoria, hanno individuato il responsabile riuscendo dunque a recuperare i piccoli, trovati disidratati e denutriti ma salvi, restituendoli così ai legittimi proprietari.

Di Pietro Geremia