Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, a Ragusa, dal 5 al 7 dicembre, il Questore Giusy Agnello ha disposto controlli straordinari nel comune, con diverse pattuglie della Polizia di Stato ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, richieste a supporto dell’attività.

Gli obiettivi del dispositivo sono stati la prevenzione e repressione di ogni forma di reato a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con maggiore attenzione al centro storico di Ragusa, in particolare zona Piazza San. Giovanni, via G. Matteotti e zone limitrofe, nonché alle zone residenziali e ai quartieri circostanti.

Il servizio si è svolto con numerosi pattugliamenti e posti di blocco effettuati in vari punti del capoluogo e presso le arterie di ingresso alla città di Ragusa, con controlli dinamici di persone e mezzi in tutta la città. Particolare attenzione è stata dedicata, anche, ai luoghi di ritrovo di giovani per prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio e l’abuso di sostanze alcooliche.

I controlli, decisamente proficui, si sono concretizzati nell’identificazione di 366 persone e nel controllo di 200 veicoli. Sono state elevate diverse contravvenzioni per violazione alle norme del codice della strada.

Inoltre, a margine di tali servizi, una donna è stata tratta in arresto per il reato di furto aggravato, essendosi appropriata di vari indumenti per un valore di circa duecento euro. Nello specifico personale dell’Ufficio Volanti, a seguito di segnalazione giunta sulla linea di emergenza 112 NUE, interveniva presso un negozio sito nei pressi del Centro Commerciale per furto di capi di abbigliamento.

Altresì, un’altra donna è stata segnalata all’Autorità Amministrativa competente, poiché trovata in possesso di grammi quattro di sostanza stupefacente destinata ad uso personale.

Prosegue la costante attività di prevenzione della Questura di Ragusa su tutto il territorio provinciale per garantire la sicurezza dei cittadini.