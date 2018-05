Ragusa, sfiorato il Jackpot al SuperEnalotto: vinti 80 mila euro

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

C’è mancato davvero poco ad un’altra vincita milionaria in Sicilia. Un abitante del paese di Vittoria, in provincia di Ragusa, sarà comunque felice dato che la dea bendata ha fatto si da potergli permettere di portarsi a casa la somma non esigua di ben 80.853 euro, grazie ad un 5 al gioco del SuperEnalotto.

Il Jackpot è dunque stato sfiorato di un solo numero all’interno della tabaccheria dei fratelli Renda in via Garibaldi 411, raggiungendo ad oggi la quota di 41,4 milioni di euro pronti ad essere sborsati al futuro vincitore.

Di Pietro Geremia