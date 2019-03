Ragusa, spedizione punitiva nei confronti di un pregiudicato: accoltellato un 43enne

Print This Post

Si trovava agli arresti domiciliari nella sua casa quando, durante la notte due uomini, facendo irruzione dentro l’abitazione, lo hanno preso a calci e pugni per poi successivamente sferragli alcune coltellate ferendo anche il fratello che ha cercato di difenderlo.

Il 43enne si trova attualmente ricoverato in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed è in pericolo di vita.

Catturati gli aggressori, si tratta di due uomini, di cui uno è stato portato in ospedale per curare le ferite riportate durante la colluttazione mentre l’altro è stato rinchiuso in carcere.

Indagini in corso per capire i motivi di tale aggressione.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato