Ragusa, tentano di rapinare un supermercato: tra i malfattori un minorenne

Connect on Linked in

Un weekend senza dubbio movimentato quello appena trascorso nella città di Ragusa.

Gli uomini della polizia di stato sono sulle tracce di una banda di malfattori che hanno tentato un assalto al Despar di via Michelangelo Buonarroti.

Nel dettaglio, sembra che i componenti della banda abbiano aspettato la chiusura dell’esercizio commerciale per poter agire indisturbati. Dopo qualche ora dall’abbassarsi delle saracinesche infatti, i malviventi sarebbero entrati in azione intrufolandosi all’interno del supermercato provato poi a scassinare le entrate per accedere e portare a termine il colpo. Solo il pronto squillo dell’allarme ha fatto si che il colpo non potesse essere compiuto facendo pervenire sul posto gli agenti di polizia i quali hanno fermato un componente della banda, minore di 18 anni, mentre il resto si è dileguato nella notte.

Sono tutt’ora in corso da parte delle forze dell’ordine le ricostruzioni e le indagini atte alla ricerca dei complici.

Di Pietro Geremia