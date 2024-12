Nella notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino di 28 anni, domiciliato in città, colto sul fatto durante un furto in un’abitazione del centro storico.

L’uomo, insieme a un connazionale, si era introdotto furtivamente nell’appartamento approfittando dell’assenza temporanea della proprietaria. I due sono riusciti ad accedere scardinando una porta finestra sul retro e hanno messo a soqquadro l’abitazione alla ricerca di denaro, gioielli e oggetti di valore.

Durante il furto, la proprietaria è rientrata in compagnia di un amico, sorprendendo i malviventi. Mentre uno dei ladri è riuscito a fuggire, il 28enne è stato bloccato nelle vicinanze dell’immobile. I rumori avevano già insospettito un vicino, che aveva allertato tempestivamente i Carabinieri.

All’arrivo delle forze dell’ordine, parte della refurtiva è stata recuperata in un contenitore di legno lasciato all’esterno dell’abitazione e restituita alla legittima proprietaria.

Il giovane tunisino è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Le indagini continuano per rintracciare il complice fuggito.