Continua senza sosta l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa nel contrasto ai reati contro il patrimonio.

Un’operazione condotta dai militari della Stazione di Scoglitti ha portato alla denuncia di un cittadino tunisino per il reato di ricettazione di un ciclomotore.

La dinamica dei fatti

L’intervento è avvenuto nella mattinata dell’11 novembre 2024, durante un regolare servizio di controllo del territorio. I Carabinieri hanno notato un uomo a bordo di un ciclomotore che, alla vista della pattuglia, ha abbandonato il veicolo fuggendo a piedi.

Immediatamente, i militari hanno avviato le indagini per identificare il conducente. Dopo una rapida attività investigativa, l’uomo è stato identificato come M.K., tunisino classe 1992.

Il ciclomotore risultato rubato

Le verifiche sul ciclomotore hanno rivelato che il mezzo era stato rubato il 3 novembre 2024. Successivamente, il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario, che ha potuto riottenere ciò che gli era stato sottratto.

Denuncia all’Autorità Giudiziaria

M.K. è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità o connessioni con altri episodi criminosi.

L’impegno dei Carabinieri

L’operazione rappresenta un ulteriore successo nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, confermando l’attenzione dei Carabinieri nella tutela della sicurezza e dei beni dei cittadini.