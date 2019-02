Ragusa, “Un marocchino spara a tutti col mitra”: scoperta Fake news

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un weekend di paura è stato vissuto a Comiso, paese in provincia di Ragusa.

A quanto pare nella giornata di sabato è iniziata a circolare su Facebook l’allarme di un extracomunitario che girava per le strade della città con un mitra pronto a sparare.

La notizia ha ovviamente fatto il giro del paese gettando il panico tra i cittadini che si sono immediatamente barricati nelle proprie case e nei negozi.

Arrivato in commissariato l’allarme, sono immediatamente partite le indagini da parte dei poliziotti i quali hanno dunque scoperto che si trattava di una Fake news: qualcuno aveva scambiato per un mitra vero una riproduzione fedele di un’arma utilizzata per giocare a ‘soft air’ che un ragazzo stava vendendo usato a un altro appassionato e che quest’ultimo, prima dell’acquisto, ha voluto testare esplodendo tre colpi all’interno del suo furgone.

Gli stessi protagonisti della vicenda si sono dunque recati al posto di polizia spiegando l’accaduto ma sono stati ugualmente denunciati per procurato allarme.

Di Pietro Geremia