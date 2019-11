Print This Post

I Carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla, durante i normali controlli alla circolazione stradale, hanno fermato G.B. , 40enne residente a Lanciano che, dagli immediati accertamenti risultava sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora presso lo stesso Comune di Lanciano. Il soggetto veniva quindi dichiarato in stato di arresto e sottoposto al regime dei domiciliari come aggravamento della misura cautelare, così come disposto dal Tribunale di Lanciano.