Un furto audace e meticolosamente pianificato ha colpito il distributore di carburante Lukoil lungo la strada statale 115 a Licata, con un bottino che ammonta a circa 30 mila euro.

Questo episodio rappresenta l’ultimo di una serie di furti simili che hanno messo a segno i malviventi in quest’area nelle ultime settimane.

L’incidente è avvenuto nelle ore notturne, quando i ladri, non ancora identificati, sono penetrati all’interno delle strutture del distributore.

Hanno agito con precisione, riuscendo a forzare la cassaforte e a sottrarre una somma considerevole prima che suonasse l’allarme.

Nonostante l’intervento della polizia e l’arrivo di un dipendente della ditta di Sorveglianza, i malviventi erano già fuggiti, lasciando poche tracce dietro di loro.

Questa rapina segna il terzo grave furto a distributore di carburante nella regione in poche settimane, con due precedenti colpi registrati nelle vicinanze di Agrigento.

Questa serie di furti ha allarmato la comunità locale e le forze dell’ordine, spingendo a un’intensificazione delle indagini e delle misure di sicurezza nei distributori della zona.

La polizia ha avviato un’indagine approfondita per catturare i responsabili, esaminando le immagini di videosorveglianza e intervistando possibili testimoni. L’obiettivo è di interrompere questa ondata di criminalità e ristabilire un senso di sicurezza tra i cittadini e gli operatori economici.

Il furto non solo ha provocato perdite economiche significative, ma ha anche sollevato questioni più ampie sulla sicurezza delle infrastrutture critiche e sulle strategie per prevenire tali episodi in futuro.