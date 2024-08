Nella notte, i carabinieri di Randazzo sono intervenuti rapidamente dopo aver ricevuto la segnalazione di un cittadino che aveva assistito a un atto vandalico.

Un uomo, col volto coperto, ha colpito con un martello il monitor di un bancomat postale in via Umberto a Bronte, distruggendolo completamente, per poi fuggire a piedi.

Le ricerche sono state avviate immediatamente e, nel giro di pochi minuti, i carabinieri di Bronte hanno individuato il responsabile, un 23enne, nei pressi di un altro istituto di credito, non lontano dall’ufficio postale.

Si presume che il giovane stesse pianificando di danneggiare un altro sportello ATM. Il ragazzo, che indossava una felpa con cappuccio, è stato fermato e messo in sicurezza prima che potesse scappare di nuovo.

In suo possesso è stato trovato un martello da muratore, lo stesso utilizzato per mandare in frantumi il monitor del bancomat.

Il 23enne è stato denunciato, e le indagini sono ancora in corso per determinare le motivazioni dietro questo gesto vandalico.