Catania, rapinano supermercato armati di coltello: arrestati 3 minorenni

Gli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti al

comando provinciale di Catania hanno arrestato 3 minorenni con l’accusa di rapina.

Stando a quanto emerso dalle indagini i ragazzini si

sarebbero resi lo scorso 2 Aprile dell’assalto ad un supermercato di Paternò

armati di coltello col quale avrebbero minacciato una dipendente facendosi così

consegnare i soldi.

Solo grazie alla solerzia degli investigatori, che si sono serviti della

visione delle immagini di video sorveglianza della zona, è stato dunque possibile

individuare gli adolescenti e portarli di fronte il Gip del Tribunale per i

minorenni di Catania il quale ha disposto la detenzione in un istituto minorile

per uno e la misura cautelare in una comunità per gli altri due.