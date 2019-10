Ravanusa – Bando inserimento nella lista Aiuto Alimentare ACAMS & ARSOSS

Connect on Linked in

Parte l’avviso del bando “Aiutaci ad Aiutare” per l’inserimento e l’aggiornamento della lista per ricevere Aiuti Alimentari a cadenza periodica e per tutto l’anno 2019 e 2020.

Un progetto Sociale, di Solidarietà e Volontariato portato avanti, già da alcuni anni, per rispondere alle necessità delle famiglie e utenti in difficoltà momentanea o continuata, nato dalla speciale unione in RTA dell’associazione ARSOSS (servizio di ambulanza e trasposto emodializzati) di cui è Presidente Giuseppe Mancuso e dell’associazione ACAMS (sezione sociale e solidarietà) di cui è responsabile l’ex-Catechista Elia Maria Petix, Il progetto non si limita solo nella ridistribuzione di beni di prima necessità ma, tramite le stesse associazione e altri partner, cerca di ovviare alle necessità di famiglie e utenti in disagio con beni di supporto o beni secondari comunque necessari quali:

– garantire alle famiglie in disagio economico beni alimentari di prima necessità gratuiti;

– garantire ai ragazzi appartenenti a famiglie in disagio economico e sociale attività artistiche, musicali e sportive gratuite grazie ai Tamburi, Bandiere e Guerrieri Ravim del Gruppo Storico e Folk del Monte Saraceno e del Satiro di cui è Presidente il Maestro d’Arco e di Bandiera Pietro Nigro;

– garantire ai ragazzi con disabilità attività gratuite e l’utilizzo di attrezzature per la Musicoterapia adeguate grazie al progetto CR&A “Abile Anch’io” di cui è Direttore il noto musicista ed esperto in musicoterapia Maestro Andrea Tricoli.



Al presente bando possono partecipare singoli e famiglie in difficoltà economica momentanea o continuata

Documenti occorrenti:

–ISEE aggiornato (successivo al 15 gennaio 2019) compreso tra €. 6.000 e €. 9.360 o attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio Sociale del Comune di residenza oppure attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza o della Pensione di cittadinanza.

–Carta di Identità (del capo famiglia)

–Tessera sanitaria (di tutti i componenti il nucleo familiare)

La documentazione dovrà essere consegnata entro le ore 12:00 di Mercoledì 16 ottobre 2019 presso il Centro ACAMS – Sociale e Solidarietà Via Tacito, 3 – Ravanusa (Tel. 0922 876313 mail: centroformazione@acams.it)