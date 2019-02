Ravanusa, donna aggredisce verbalmente le forze dell’ordine: condannata a 2 mesi di galera

Print This Post

Una donna di 58 anni, M.C.M. di Ravanusa, è stata condannata a due mesi di reclusione dal giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, per oltraggio a pubblico ufficiale.

La donna si era recata in caserma insieme al marito , C.S. di 61 anni, quest’ultimo convocato per firmare il verbale riservato ai soggetti sottoposti a ibertà vigilata, la donna , in quell’occasione, avrebeb rivolto frasi ingiuriose all’indirizzo dei militari dell’arma presenti neòòa locale stazione dei caabinieri.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato