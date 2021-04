Niente più divieto di dimora per un 36enne di Ravanusa.

L’uomo era stato il destinatario del provvedimento cautelativo emesso in seguito all’accusa di stalking pendente sul proprio capo.

Tutto avrebbe avuto inizio qualche anno fa quando il 36enne ravanusano era stato denunciato dall’ex moglie in seguito a delle presunte persecuzioni che avrebbero finito con l’esasperare la donna al punto tale da rivolgersi alle forze dell’ordine.

Una volta avviata l’inchiesta i giudici del Tribunale agrigentino avevano disposto per il protagonista della storia dapprima il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie per poi aggravare la misura con il divieto di dimora nel paese sito in provincia di Agrigento.

Visto però l’adempimento delle prescrizioni imposte all’imputato del periodo fino ad ora trascorso il giudice monocratico avrebbe dunque revocato il divieto di dimora mantenendo però quello di avvicinamento all’ex moglie.

Di Pietro Geremia