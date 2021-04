Per Paolo Loggia il nuovo anno si prospetta all’insegna della buona ripartenza: il suo brano “Ti aspetto qui” sarà trasmesso in tutte le radio italiane a partire dall’8 Gennaio.

La canzone, distribuita dalla Cdf Records, presenta per la prima volta la sua firma ed è già in alta rotazione e in top 30 su Radio Margherita. Il ventinovenne ravanusano, laureato in Musica e Spettacolo all’Università Tor Vergata di Roma, ha già al suo attivo una serie di editi presenti sui digital store: il brano precedente dal titolo “Tutto a posto” ha riscosso molti consensi.

Paolo, che attualmente sta studiando per la specialistica, si dichiara pieno di progetti all’insegna della speranza. Lui che ha da sempre manifestato una grande passione per il canto, oggi vuole condividere con il pubblico un messaggio di forte resistenza: “La vita deve andare avanti, nonostante tutto, e bisogna cercare di riconquistare quella normalità che davamo per scontata, ma che era davvero un grande regalo. Io mi auguro che tutti, dal più piccolo al più grande, possano superare questo periodo così difficile”.

La musica è la sua ragione di vita: all’età di 3 anni già canticchiava e intratteneva gli ospiti con una piccola radiolina che gli avevano regalato i nonni. A 7 anni ha iniziato a partecipare a varie manifestazioni canore, vincendo diversi premi.

All’età di 11 anni ha fondato il suo primo gruppo musicale “I Gasati” e a 14 anni ha partecipato al Festival di Castrocaro, prendendo parte anche allo stage del maestro Elio Polizzi, a Roma. Scritturato per diversi musical, tra i quali “Da fratello a fratello” al Politeama di Palermo, è stato protagonista in San Francesco D’Assisi e nel musical dedicato a San Paolo.

La marginalità geografica del suo paese natio lo ha costretto, dunque, a viaggiare fin da piccolo e, alla fine, Paolo ha dovuto lasciare la sua comunità in cerca di maggiore fortuna e ha trovato nella Capitale valide opportunità professionali:

“Raggiunta la maggiore età – dichiara in un’intervista – mi sono trasferito a Roma per studiare e per coltivare la mia passione. Qui ho conosciuto un mondo nuovo, mi sono inserito in quell’ambiente come cantante, partendo dai locali, facendo serate ed entrando a far parte del mondo dell’animazione. Oggi è una grande soddisfazione per me poter proporre al pubblico un brano che reca per la prima volta la mia firma”.

Paolo ha un bell’excursus al suo attivo: nel 2008 ha avuto anche un’importante collaborazione con Luca Sepe, affermato cantautore italiano, e si è classificato 3° nella “Categoria Giovani” a Sanremo ‘98 con la canzone “Un’ultima volta”, con cui ha riscosso ottimi consensi, ottenendo anche il Premio Rivelazione al Cantafestival Giro 2011.

Ha studiato canto presso il maestro Fulvio Tomaino, corista in Rai e fondatore del gruppo “Nothing but the blues”, band storica nel panorama blues italiano. Nel 2011 ha partecipato alle selezioni del Festival di Solarolo con la cover “Follia d’amore”, rientrando su 130 cantanti tra i primi otto finalisti. Quella esperienza gli ha consentito di cantare all’interno dei palinsesti di oltre 140 emittenti di tutto il mondo di fronte a Mara Maionchi, Vandoni, Mingardi.

E’ stato tra i finalisti nel medley seguito da Emanuela Cortesi, artista e nota corista di Laura Pausini.

Melodie nostalgiche e sentimentali attraversano il nuovo pezzo “Ti aspetto qui” che ricorda quel passato apparentemente tranquillo, trascorso all’insegna di una normalità che oggi abbiamo perso: “Il nuovo brano vuol essere un grido di speranza per un giorno migliore, per una vita serena e dignitosa per tutti.

Il testo è incentrato sulla voglia di raggiungere un domani atteso con grande trepidazione, nonostante le mille fragilità della vita”. Nelle sue canzoni Paolo vuole trasmettere messaggi di pace, amore, semplicità e forza: “La forza – dice ancora nell’intervista – di essere se stessi senza necessariamente indossare maschere da giganti”.

L’8 Gennaio sarà possibile ascoltare il pezzo e vedere il video ufficiale anche sul canale YouTube di Paolo Loggia.

Di Serena Milisenna