Era in disuso da molto tempo. Una Renault 4 parcheggiata da molto tempo in via Terenzio Mamiani di proprietà di un 46enne disoccupato è andata completamente distrutta dalle fiamme.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, insieme ai carabinieri, che hanno spento il rogo e non hanno trovato nessun liquido infiammabile che possa far pensare ad un’intimidazione.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato