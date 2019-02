Canicattì, Rotary Tour per la presentazione del libro “Harris” il fondatore del Rotary International.

Print This Post

Dopo i Rotary Club Caltanissetta, Corleone, Lercara Friddi, Palermo Monreale, Stretto di Messina, sabato 9 febbraio, nella splendida cornice del Circolo di Compagnia di Canicattì, alla presenza di numerosi soci e partecipanti, si è svolto l’interclub fra i Club Canicattì, presidente Francesco Provenzano ed Aragona Colli Sicani, presidente Vincenzo Mula per la presentazione del libro, a cura di Francesco Paolo Orlando, socio del club Armerino, l’autore.

Il libro è stato realizzato dal C.A.S.A. Centro Armerino Studi Amministrativi con il patrocinio del Rotary Club Piazza Armerina e Regalbuto, non ha scopo di lucro, non sarà in vendita ed eventuali offerte saranno devolute alla Rotary Foundation.

Orlando ha esposto l’opera in modo interessante facendo rilevare peraltro le virtù di Paul Harris circa il contributo di sostegno odoneo per valorizzare la vera amicizia e la solidarietà.

L’esposizione è stata seguita da un interessante video organizzato per l’occasione.

Sono lusingato per l’interesse che ha suscitato il libro, sottolinea Orlando, “premio” al mio impegno voluto con convinzione in conformità ai dettati del Rotary.

Lo scambio dei gagliardetti e vari omaggi a conclusione della gradevole serata.