Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Le fughe non finiscono mai ad Agrigento.

Nella giornata di ieri presso il centro di accoglienza di Villa Sikania un migrante sarebbe riuscito ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Tutto sarebbe avvenuto nella sera tra Sabato e Domenica scorsi quando l’extracomunitario, come ancora non è dato sapere, sia fuggito dalla struttura di Siculiana in barba allo spiegamento di forze dell’ordine le quali hanno avviato immediatamente le ricerche.