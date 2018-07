Realmonte, ConfCommercio Agrigento: “Occorre accendere i riflettori sulla Scala dei Turchi”

Connect on Linked in

Il presidente regionale di Confcommercio Sicilia Francesco Picarella, con una nota sul social di Facebook, ha voluto accendere i riflettori sul noto lido agrigentino inserito tra i beni dell’Unesco:

“La Scala dei Turchi non può rimanere al buio. Bisogna accendere i riflettori su quello che è ormai divenuto uno degli emblemi della nostra regione. Invitiamo pertanto il sindaco di Realmonte ad attivarsi immediatamente per avviare il necessario iter progettuale, per dotare la scogliera di marna bianca più famosa nell’Isola di un’illuminazione artistica degna di questo nome.

Il rilancio turistico della nostra provincia passa anche e soprattutto attraverso la valorizzazione del territorio e dei siti d’interesse.

Per tale scopo l’amministrazione Zicari può utilizzare i proventi degli incassi dalla tassa di soggiorno, risorse economiche utili per finanziare un impianto d’illuminazione e rilanciare l’immagine della Scala dei Turchi, ultimamente al centro di dibattiti, come quelli sulla mancata fruizione, che non hanno certo giovato all’indotto turistico del circondario”.

Di Pietro Geremia