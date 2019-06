Realmonte, imbrattato il portone di casa di un pensionato: indagini in corso

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

I carabinieri della stazione di Realmonte hanno aperto un’indagine per cercare di scoprire cosa ci sia dietro all’imbrattamento del portone di casa di un pensionato 78enne situato in via San Martino nel piccolo comune agrigentino.

I militari dell’Arma stanno verificando l’eventuale presenza di telecamere di video sorveglianza che permetterebbero di rintracciare gli autori di tale gesto. I carabinieri hanno anche ascoltato i vicini di casa dell’anziano per verificare l’eventuale presenza di individui sospetti nella zona.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato